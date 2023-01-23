Що змінилося під Бахмутом: експерт розповів про проблеми у "Вагнера"

Командувач російських окупаційних військ в Україні Валерій Герасимов через конфлікт із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зменшив підтримку загонів найманців під Бахмутом.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

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"Що сталося зараз під Бахмутом? Коли в Росії ще було багато вільної артилерії і важкої зброї, "Вагнер" весь обслуговувався російськими військами артилерією - реактивною, ствольною і так далі. Коли її стало менше, вона знищена у великій кількості українськими силами, її треба розтягнути і на Луганський напрямок, і на Запорізький. Менше вистачає, менше стали давати", - зазначив Мусієнко.

Експерт нагадав, що Пригожин "загрався, закритикував Герасимова і Шойгу".

"Я думаю, Герасимов прийшов керувати операцією і сказав - давайте заберемо артилерію на інший напрямок, побачимо, як "великий полководець" Пригожин впорається з цим. Це конфлікт серйозний", - сказав він.

Мусієнко також вважає, що незаконні збройні формування на кшталт ПВК "Вагнер" можуть виступити проти Путіна.

Нагадаємо, за оцінками США, зараз в Україні дислокується близько 50 тис. бійців ПВК "Вагнер" - 10 тис. контрактників і 40 тис. засуджених. Для озброєння найманців, ймовірно, було використано зброю, яку РФ у порушення міжнародних правил отримала з Північної Кореї.

Воночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що ПВК "Вагнер" вже втратила вбитими і пораненими 77% з майже 40 тисяч завербованих у колоніях в'язнів.

У грудні "вагнерівці" під Бахмутом записали відеозвернення до начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, в якому назвали його "під*ром" і "чортом". Невдоволення найманців-артилеристів було викликане дефіцитом боєприпасів і нездатністю російського генштабу налагодити логістику для їхнього регулярного підвезення на передову.

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