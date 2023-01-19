Путін призначив вже 14 термінів захоплення Донбасу: експерт про бої під Бахмутом

Президент Росії Володимир Путін 14 разів особисто встановлював терміни захоплення всього Донбасу, але окупанти застрягли під Бахмутом і щодня зазнають великих втрат.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Путін особисто встановлював вже 14 термінів захоплення Донбасу. Перший термін визначальний. Він любить дати символічні, це було 9 травня 2022 року. Нічого не було реалізовано. Він вже поміняв 12 командувачів різних типів - не тільки об'єднаних сил, але й армій і напрямків. Нічого не виходить. Він вину завжди вказує - це військові, генерали. Тепер уже винний і Пригожин з тим, що обіцяв до нового року захопити Бахмут і далі рухатися по захопленню всієї Донецької області", - зазначив ексрозвідник.

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За його словами, зараз росіяни всі сили кинули на Соледар, щоб оточити Бахмут, але це до кінця не вдається.

"Навіть за рахунок надзусиль, гублячи в день по 800 мінімум осіб, вони намагаються продавити ситуацію. Ми закріпилися на околицях Соледара, не даємо їм зайти з тилу бахмутському угрупованню, посилюємо наші позиції. Це перспектива потужного перемелювання їхніх збройних сил. Особливо цінне, що це професіонали - там не стільки "мобіки", а представники "Вагнера", менше зеків і більше професійних військових, і повітряно-десантних військ, морської піхоти. Це еліта Росії, їх залишилось порівняно мало", - наголосив експерт.

Маломуж прогнозує, що ЗСУ будуть і надалі тримати позиції, особливо біля Бахмута, і "знецінювати" підрозділи окупантів:

"Якщо буде 700-800 на день (втрат - ред.), за десятки днів будуть десятки тисяч, і цей резерв у них вичерпаний буде. За рахунок нових мобілізованих ці завдання виконати практично неможливо", - зауважив він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що РФ готується до нового наступу на Україну. За його словами, задля цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яких може кинути в наступ у січні-лютому, або навесні. Під загрозою може опинитися Київ.

Своєю чергою, міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив підготовку до нових наступальних дій в Україні. Як пояснив Шойгу, саме для цього РФ проводила часткову мобілізацію.

Військовий експерт Олександр Мусієнко спрогнозував можливі напрямки російської атаки.

"Вони можуть десь у Курській, Брянській чи Бєлгородській області сконцентрувати свої сили, звідти спробувати зайти на Луганщину і Харківщину, спробувати взяти повністю Луганщину, Донеччину, а з Запорізького напрямку як допоміжного виходити в рейди, щоб нам не давати наступати. Білорусь просто тримати як фактор постійного психологічного тиску і загрози. Мета - втримати території, якщо пощастить - просунутись далі", - розповів експерт.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов наголошує, що армія Росії розглядає Донецьку область як пріоритетну для нового великого наступу. Експерт зазначив, що в наступі братимуть участь насамперед мобілізовані росіяни.

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