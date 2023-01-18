Окупантам загрожує оточення: експерт про наступ ЗСУ на Луганщині

Українські підрозділи дуже близько підійшли до Кремінної.

Збройні сили України при звільненні міста Кремінна Луганської області можуть створити умови для оперативного оточення 15-тисячного російського угруповання військ. Окупанти розуміють небезпеку і намагаються завадити планам ЗСУ зустрічними атаками.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Наразі окупанти намагаються покращити свої тактичні позиції на Лиманському напрямку, Куп'янському та на території Луганської області - йдеться про спроби окупантів атакувати в районі Кремінної і на Сватівському відтинку. Туди перекинуті підрозділи 76-ї дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ... Крім того, перекинуті підрозділи 27-ї і 35-ї бригад. Введені в дію фактично всі резерви збройних сил РФ. Менше з тим, спроби росіян контратакувати в районі Стельмахівки, це Куп'янський напрямок, зазнали нищівної поразки", - розповів військовий експерт.

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За словами Снєгирьова, "на Кремінському напрямку є просування Збройних сил України в районі міста Кремінна".

"В районі населеного пункту Діброва просування ЗСУ вглиб тимчасово окупованої території від 4 до 7 км. Окремі підрозділи ЗСУ знаходяться від міста Кремінна на відстані 2-2,5 км", - сказав він.

Як пояснив військовий експерт, контроль над містом Кремінна "створює для ЗСУ передумови для оперативного оточення російського угруповання, яке зосереджене в агломерації міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне, загальна чисельність до 15 тисяч особового складу".

"Росіяни не можуть не розуміти можливості подібного сценарію. Саме з цим пов'язана передислокація і так звані зривні атаки. Це спроба зірвати контрнаступ ЗСУ зустрічним характером атак... Активізація на Донецькому напрямку - це намагання зірвати наступ ЗСУ в районі Кремінної. Контроль над цим населеним пунктом - це вихід у підчерев'я не тільки Луганського угруповання, але й угруповання російських військ, які оперують на території Донецької області", - наголосив він.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на Кремінському та Сватівському напрямках українські військові поступово просуваються вперед. Жорстокі бої точаться в напрямку Білогорівки, яку російська війська стерли з лиця землі.

За даними британської розвідки, в район Кремінної перекинули російських десантників, які відступили з Херсона в листопаді торік.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що втрата Кремінної для росіян означатиме обвал фронту в Луганській області, а для ЗСУ з'явиться можливість оточити вороже угруповання в районі Соледара на Донеччині.

За словами Жданова, від Кремінної ЗСУ можуть піти на схід, на Старобільськ - а це пряма дорога на Луганськ. Також українська армія зможе піти далі - на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. За таких умов і Бахмутський напрямок опиниться у напівкільці.

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