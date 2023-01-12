Деокупація Луганщини: українські військові просуваються вперед на двох напрямках

На Кремінському та Сватівському напрямках Луганської області українські військові поступово просуваються вперед.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час брифінгу у четвер, 12 січня.

"На Сватівському та Кремінському напрямках успіх на боці української армії. Поступово крок за кроком вони звільняють Луганщину, проходить деокупація. Потроху просуваються наші війська. Не треба очікувати там потужного прориву, тому що російські війська встигли підготувати оборонні споруди й ретельно всю територію замінувати", - сказав Гайдай.

Також жорстокі бої точаться у напрямку Білогорівки. За словами Гайдая, російська війська стерли Білогорівку із лиця землі, щоденно обстрілююючи населений пунк.

"Після невдалої операції окупанти почали знищувати цей населений пункт щоденними обстрілами. Це - важка артилерія, і танки, і авіабомби, і ракети. На сьогодні, на жаль, Білогорівка уже не існує як селище. Там точаться серйозні бойові дії. Там наші Сили оборони тримають позиції. Вони навіть трохи покращили їх і не дають наступати окупаційним військам", - зауважив посадовець.

Нагадаємо, відповідно до ранкового зведення Генштабу за 12 січня, ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

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