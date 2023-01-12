Це лише початок: Польща готова передати України приблизно 14 танків Leopard – експерт

Олександр Мусієнко зазначив, що зараз ми бачимо новий етап підтримки від союзників України й це лише початок міжнародної допомоги.

Польща готова передати України близько 14 танків Leopard, це лише початок отримання допомоги.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми почули заяву вже на офіційному рівні від польського президента про те, що Польща готова передати (танки Leopard – ред.)… Рота за мірками НАТО — це десь 14 танків, у них так рахується рота. Звідки взялася цифра 10 і чи це зрада? Я не вважаю, що це зрада, я вважаю, що це позитивно, бо це лише початок. Це досить важливо", — розповів експерт.

Мусієнко зазначив, що зараз ми бачимо новий етап підтримки від союзників України й це лише початок міжнародної допомоги.

"Ми чекаємо 20 січня формату "Рамштайн", де буде дуже важливо, щоб було оголошено рішення Німеччини про передачу танків Leopard. Це дасть можливість їх передати Польщі, Фінляндії і іншим країнам, які мають на озброєнні ці німецькі танки", — зазначив він.

За словами Мусієнко, таке оголошення важливе з військової точки зору. Нові танки допоможуть відбити атаки ворога на сході й підтримати контрнаступ.

Увага сфокусувалася саме на наданні танків Leopard, бо їх було дуже багато вироблено і їх багато на складах європейських країн.

"Ми так само починали із чотирьох систем Himars, але ми вийшли на те, що їх стало більше. Теж саме стосується і ППО. Коли ми говоримо про Leopard і можливість надання танків окремими європейськими країнами, вийти на кілька десятків — це реально", — підсумував експерт.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня анонсував передавання Україні танкової роти Leopard. Згідно зі стандартами НАТО, танкова рота складається із 14 одиниць.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав рішення сусідньої Польщі про передавання роти танків Leopard початком отримання Україною важкого озброєння.

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