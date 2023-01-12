"Її слова були "Мені страшно": волонтер згадав дівчинку, яка померла від серцевого нападу в Авдіївці

Волонтер Влад Маховський розповів, що родина 6-річної дівчинки, яка померла від серцевого нападу в Авдіївці на Донеччині, не хотіла їхати з міста, що перебуває під інтенсивними обстрілами РФ.

Він опублікував допис на своїй сторінці у Facebook

"Просто біль. Ця маленька дівчинка Еля сьогодні померла в Авдіївці. Їй було шість років. Перший раз я її побачив в підвалі, де вона була зі своїми бабусею та дідусем. Її слова, там у підвалі, були: "Мені страшно", - згадує Маховський.

За словами волонтера, він не нараз навідувався до місця, де "мешкали" літні люди з дитиною, переконував евакуюватися з міста. Втім, вони відмовлялися. На одному з відео, він показав підвал, де родина ховалася від російських атак.

"На її шестиріччя привіз торт і подарунок, але "опікуни" м'яко відмовили від зустрічі з дівчинкою. Потім вони до старої Авдіївки переїхали, заїжджав і туди, але від зустрічі з малечею відмовили. Біль, жахливий біль. Дитина, яку бачив пару разів, але яка "запала в душу", це малюк з великими і довірливими очима. Як врятувати цих дітей?", - наголошує Влад Маховський.

Нагадаємо, 11 сіня голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що через серцевий напад померла 6-річна дівчинка. Вона мешкала бабусею. Мама дитини перебуває за кордоном на заробітках, тато помер.