"Ее слова были "Мне страшно": волонтер вспомнил девочку, которая умерла от сердечного приступа в Авдеевке

Волонтер Влад Маховский рассказал, что семья 6-летней девочки, умершей от сердечного приступа в Авдеевке Донецкой области, не хотела уезжать из города, находящегося под интенсивными обстрелами РФ.

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"Просто боль. Эта маленькая девочка Эля сегодня умерла в Авдеевке. Ей было шесть лет. Первый раз я ее увидел в подвале, где она была со своей бабушкой и дедушкой. Ее слова, там в подвале, были: "Мне страшно", — вспоминает Маховский.

По словам волонтера, он не один раз наведывался к месту, где "жили" пожилые люди с ребенком, убеждал эвакуироваться из города. Впрочем, они отказывались. На одном из видео он показал подвал, где семья скрывалась от российских атак.

"На ее шестилетие привез торт и подарок, но "опекуны" мягко отказали от встречи с девочкой. Затем они к старой Авдеевке переехали, заезжал и туда, но от встречи с малышами отказали. Боль, ужасная боль. Ребенок, который видел пару раз, но "запавшую в душу", это малыш с большими и доверчивыми глазами. Как спасти этих детей?", — отмечает Влад Маховский.

Напомним, 11 января председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что из-за сердечного приступа скончалась 6-летняя девочка. Она жила бабушкой. Мама ребенка находится за границей на заработках, отец умер.