Битва за Соледар: в ВСУ высказались о контроле над городом

По состоянию на 12 января в Соледаре идут упорные бои.

В ВСУ отметили, что пока в Соледаре Донецкой области продолжаются упорные бои, некорректно оценивать, какой именно процент города контролирует украинская армия.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в четверг, 12 января.

"Что касается Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую — пытается контролировать враг. Бои идут, бои ожесточенные. Пока да", — прокомментировал он.

Отметим, что город Соледар Бахмутского района является самым ожесточенным участком фронта. Россияне, не имеющие особых успехов в войне, пытаются выйти на границы Донецкой области.

По последней информации от Минобороны, в районе Соледара продолжаются бои, противник безуспешно пытается прорвать оборону и несет значительные потери. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что происки к городу фактически усеяны телами убитых российских военных.

Тем временем главарь ЧПК "Вагнера" Евгений Пригожин, наемники которого штурмуют Бахмутское направление, уже несколько раз заявлял о "взятии" Соледара. Однако это не соответствует действительности.

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