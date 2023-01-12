Битва за Соледар: у ЗСУ висловилися про контроль над містом

Станом на 12 січня у Соледарі йдуть запеклі бої.

У ЗСУ наголосили, що поки у Соледарі Донецької області тривають запеклі бої, некоректно оцінювати, який саме відсоток міста контролює українська армія.

Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов у четвер, 12 січня.

"Стосовно Соледара: ідуть запеклі бої, трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми і яку - намагається контролювати ворог. Бої ідуть, бої запеклі. Поки так", - прокоментував він.

Зазначимо, що місто Соледар Бахмутського району є найзапеклішою ділянкою фронту. Росіяни, які не мають особливих успіхів у війні, намагаються вийти на кордони Донецької області.

За останньою інформацією від Міноборони, у районі Соледара тривають бої, противник безуспішно намагається прорвати оборону та зазнає значних втрат. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додала, що підступи до міста фактично всіяні тілами вбитих російських військових.

Тим часом ватажок ЧВК "Вагнера" Євген Пригожин, найманці якого штурмують Бахмутський напрямок, вже декілька разів заявляв про "взяття" Соледара. Проте, це не відповідає дійсності.

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