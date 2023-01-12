В ВСУ рассказали, почему Соледар так важен для России

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. Россияне пытаются захватить город в Донецкой области, чтобы продвинуться в глубь Донецкой области.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Противник несет большие потери. Там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ППК "Вагнера". Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессиональность, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле у всего командования Вооруженных сил,, командующего Восточной группировкой войск", — сказал Череватый.

Россия пытается всеми силами захватить Соледар, чтобы одержать хоть какую-то победу "на земле" после ряда неудач: отступления с севера Украины, бегства из Харьковской области и Херсона.

"Они страдают от системных ударов по инфраструктуре, по логистике. Они также несут потери и перед внутренней аудиторией, а еще больше — перед внешней аудиторией. Поэтому им нужно демонстрировать хоть какой-нибудь успех. Они надеются, что, пройдя Бахмут, им удастся двигаться дальше", — заметил спикер.

По его словам, оккупанты сосредотачивают свои усилия на Бахмутском направлении, чтобы двигаться дальше, чтобы полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. Россиянам не удалось быстро продвинуться вперед после того, как украинские войска отступили из Северодонецка и Лисичанска. Впрочем, уже шесть месяцев армия РФ не может этого сделать.

Череватый говорит, что командование пытается выбрать тактику максимально правильную как стратегическую, так и тактическую.

"Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику. Каким будет это решение? Думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни", — добавил он. .

Контроль над Соледаром

В Пентагоне заявили, что Соледар остается под контролем украинских Вооруженных сил. Впрочем, там продолжаются динамичные бои.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию россиян "восторга" Соледара. Он подчеркнул: распространяя неправду, пропагандисты хотят поддержать мобилизацию в РФ.

Тем временем военный эксперт Роман Свитан считает, что россиянам не удастся окружить и захватить городок. По его мнению, оккупанты уперлись в соляные шахты и не могут дальше продвинуться. Следующие несколько дней будут решающими в битве за этот городок.

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