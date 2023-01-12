Более 100 россиян "отправились в ад" в районе Соледара (видео)

По врагу была направлена артиллерия и ракетный комплекс "Точка-У".
Более 100 российских военных "отправились в ад" в районе Соледара Бахмутского района Донецкой области. Это произошло благодаря слаженной работе украинских воинов Сил специальных операций, артиллеристов, ракетчиков.
Об этом утром 12 января сообщили в Командовании Сил специальных операций ВС Украины.
"Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы ССО. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У", — говорится в сообщении.
В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчета и 2 минометных.
На видео – один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.
Напомним, город Соледар в Донецкой области остается под контролем украинских Вооруженных сил. Впрочем, там продолжаются динамичные бои. В США не подтверждают информацию россиян о захвате города.
Читайте также: