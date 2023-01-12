Понад 100 росіян "вирушили до пекла" в районі Соледара (відео)

По ворогу було скеровано артилерію та ракетний комплекс "Точка-У".

Понад 100 російських військових "вирушили до пекла" в районі Соледара Бахмутського району Донецької області. Це сталося завдяки злагодженій роботі українських воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів, ракетників.

Про це зранку 12 січня повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори ССО. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У", - йдеться у повідомленні.

У результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, 2 кулеметні розрахунки та 2 мінометні.

На відео - один з етапів відпрацювання артилерії по заданим координатам.

Нагадаємо, місто Соледар на Донеччині залишається під контролем українських Збройних сил. Втім, там тривають динамічні бої. У США не підтверджують інформацію росіян про захоплення міста.

Мапа війни на 11 січня: ситуація у Соледарі і Бахмуті – мінлива

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