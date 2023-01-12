Это только начало: Польша готова передать Украине примерно 14 танков Leopard – эксперт

Александр Мусиенко отметил, что сейчас мы видим новый этап поддержки от союзников Украины и это только начало международной помощи.

Польша готова передать Украине около 14 танков Leopard, это только начало получения помощи.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире информационного телемарафона.

"Мы услышали заявление уже на официальном уровне от польского президента о том, что Польша готова передать (танки Leopard – ред.)… Рота по меркам НАТО — это где-то 14 танков, у них так считается рот. Откуда взялась цифра 10 и является ли это "зрадой"? — Я не считаю, что это "зрада", я считаю, что это позитивно, потому что это только начало. Это достаточно важно", — рассказал эксперт.

Мусиенко отметил, что сейчас мы видим новый этап поддержки от союзников Украины и это только начало международной помощи.

"Мы ждем 20 января формата "Рамштайн", где будет очень важно, чтобы было объявлено решение Германии о передаче танков Leopard. Это позволит их передать Польше, Финляндии и другим странам, имеющим на вооружении эти немецкие танки", — отметил он.

По словам Мусиенко, такое объявление важно с военной точки зрения. Новые танки помогут отразить атаки врага на востоке и поддержать контрнаступление.

Внимание сфокусировалось именно на предоставлении танков Leopard, потому что их было очень много произведено и их много на складах европейских стран.

"Мы также начинали с четырех систем Himars, но мы вышли на то, что их стало больше. То же касается и ПВО. Когда мы говорим о Leopard и возможности предоставления танков отдельными европейскими странами, выйти на несколько десятков — это реально", — подытожил эксперт.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января анонсировал передачу Украине танковой роты Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 единиц.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал решение соседней Польши о передаче роты танков Leopard началом получения Украиной тяжелого вооружения.

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