Восьмая встреча саммита "Рамштайн" в поддержку Украины: глава Минобороны Германии назвала дату

В заседании примут участие главы оборонных ведомств 50 стран мира.
Следующая, восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 20 января 2023 года.
Об этом шла речь во время разговора главы Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт с главой Пентагона Ллойда Остина, говорится в пресс-релизе на сайте оборонного ведомста.
"Министр обороны Ламбрехт разговаривала с министром обороны Ллойдом Остином сегодня во время своей первой международной телефонной конференции в новом году. В рамках подготовки к предстоящей встрече в Рамштайне 20 января 2023 главными темами переговоров были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшего военного обеспечения Украины, в частности, относительно бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot", — отметили в Минобороны ФРГ.
По информации Пентагона, в заседании 20 января примут участие главы оборонных ведомств 50 стран мира.
"Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины в ее мужественной борьбе против жестокой агрессивной войны России. Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что объединены в поддержку Украины, действуя как единое целое и в тесной координации. Вместе мы - сильнее", - подчеркнула Кристине Ламбрехт.
Итоги саммита "Рамштайн-7"
Седьмой саммит в формате "Рамштайн", посвященный военной помощи Киеву, состоялся 16 ноября. С украинской стороны присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк. Главной темой ожидалось усиление противовоздушной обороны Украины.
Основной темой на заседании Рамштайн-7 было создание эшелонированной системы ПВО. По итогам саммита Резников отметил, что весь свободный мир будет и дальше помогать Украине до тех пор, пока она не победит.
Украина получила пакеты военной помощи от Швеции и Канады, дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, боеприпасы от Польши, Германии и Греции.
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