Глава Минобороны прокомментировал итоги встречи в формате "Рамштайн"

Министр поблагодарил партнеров Украины за поддержку и новые инициативы

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников прокомментировал результаты седьмой встречи в формате "Рамштайн", состоявшейся 16 ноября.

Об этом он написал в Twitter.

Резников отметил, что очередная встреча в формате "Рамштайн" доказала, что весь свободный мир будет и дальше помогать Украине до тех пор, пока она не победит.

"Сила Украины сейчас: повышенный экономический потенциал, лучшая тренировка для украинской армии, современная логистика", – заявил он.

Министр добавил, что он ожидает значительных результатов к следующей встрече, а также поблагодарил партнеров Украины за поддержку и новые инициативы.

Напомним, ранее начальников штабов США, генерал Марк Милли выразил на прессконференции 16 ноября по результатам "Рамштайна-7" заявил, что освобождение Крыма военным путем маловероятно.

Мы также информировали, как повлияет массированная атака РФ и российская ракета в Польше на помощь Украине.

Новости ТСН 19:30 за 16 ноября 2022 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

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