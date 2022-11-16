Эта специя вредит печени – исследование

Куркума – специя, которая используется во многих мясных блюдах и десертах. Ее тысячелетиями использовали в таких местах, как Индия, Западная Африка и Ямайка. Куркума также является основным продуктом во многих практиках китайской медицины для лечения воспаления, оздоровления крови. В то время как разные культуры на протяжении веков находили способы извлечь выгоду от пользы для здоровья этой специи, куркума попала в западную практику относительно недавно. Новый отчет подтвердил, что эта специя оказывает потенциально вредное влияние на здоровье печени.

Кроме кулинарии куркума традиционно используется в оздоровительном питании как средство для борьбы с воспалением и, как считают, обладает антиоксидантными свойствами. Но до недавнего времени не говорили об отрицательных побочных эффектах употребления куркумы.

В октябре 2022 года в журнале American Journal of Medicine исследователи оценили взаимосвязь между потреблением куркумы и возможностью повреждения печени.

Исследователи выявили в общей сложности 16 случаев повреждений печени, связанных с куркумой, среди тех, кто принимал участие в 10-летнем эксперименте.

Степень этих травм, как сообщается, колебалась от более среднего до тяжелого, что привело к пяти госпитализациям и даже одной смерти из-за острых повреждений печени. Дальнейший химический анализ подтвердил, что три из этих пациентов также потребляли куркуму в сочетании с черным перцем, ингредиентом, который многие эксперты советуют принимать с куркумой для эффективного переваривания.

Несмотря на то, что результаты исследования значительны, низкое количество зарегистрированных показателей печени за этот 10-летний период свидетельствует о том, что, возможно, нужны дополнительные исследования. Понятно, что необходимо исследовать причины, почему куркума может являться катализатором таких осложнений со здоровьем.

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Что утверждают другие исследования

Это не первое исследование, связывающее повреждение печени с потреблением куркумы; поэтому потенциальные опасности следует учесть.

В журнале International Medical Case Reports Journal в 2021 году было сообщено о двух частных случаях у взрослых людей, потерпевших поражение печени куркумой, вызванной приемом лекарства.

Эти сообщения не обязательно должны вызывать какое-либо немедленное беспокойство или тревогу, поскольку повреждение печени, непосредственно вызванное употреблением куркумы, происходит изредка. Однако, если вы часто готовите блюда с куркумой или регулярно принимаете добавки с этой специей, возможно, следует проконсультироваться с врачом или диетологом, прежде чем добавлять куркуму во время приготовления.

Напомним, калий помогает значительно улучшить пищеварение. А потому сельдерей помогает избавиться от неприятных симптомов вздутия живота.

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