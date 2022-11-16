В Джанкое раздаются взрывы и пропал свет (видео)

Вероятно, произошел "хлопок" на военном аэродроме.
Во временно оккупированном Джанкое в Крыму прогремели взрывы вечером 16 ноября, после чего в городе частично исчезла электроэнергия.
Об этом сообщают местные паблики.
Согласно сообщениям, были попадания в аэродром, где расположены около 80 единиц вражеской техники, среди которой тактическая и стратегическая авиация.
Также сообщается о пожаре на энергетическом объекте.
"Помните, в Крыму становится все опаснее и опаснее находиться у военных баз и гарнизонов, аэродромов, нефтехранилищ, ТЭЦ и подстанций", – написал в то же время в Сети украинский нардеп Юрий Мысягин.
Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия стянула авиацию вокруг границ Украины – в оккупированном Крыму, Беларуси и в самой РФ. Речь идет о более чем 750 летательных аппаратах на 40 аэропортах.
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