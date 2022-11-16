В Белгородской области раздались взрывы (видео)

Кое-где в Белгороде исчезла электроэнергия.
В Белгородской области России раздались взрывы 16 ноября, после которых власти заявили о работе ПВО.
Об этом сообщают местные паблики.
В Шебекинском городском округе после громких взрывов начал вздыматься дым. А в самом Белгороде кое-где исчез свет.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгороде и районе работала противовоздушная оборона. Он также анонсировал, что о последствиях на земле сообщат оперативные службы.
После взрывов в селе Дубовое обнаружили неизвестные обломки.
Напомним, еще с лета в Белгороде и области постоянно происходит какой-то "хлопок" и другие проблемы. Так, во время обстрела Харьковщины 31 октября несколько российских ракет приземлились в Белгороде.
А 6 ноября на местной нефтебазе вспыхнул пожар.
Вскоре в селе Козинка загорелись цистерны с дизельным горючим, на месте поднимался густой столб черного дыма.
Российская пропаганда начала распространять слухи о якобы наступлении ВСУ на Белгород или Брянск. Эту ложь опроверг военный эксперт Олег Жданов.
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