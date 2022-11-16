В Белгородской области раздались взрывы (видео)

В Белгородской области России раздались взрывы 16 ноября, после которых власти заявили о работе ПВО.

Об этом сообщают местные паблики.

В Шебекинском городском округе после громких взрывов начал вздыматься дым. А в самом Белгороде кое-где исчез свет.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгороде и районе работала противовоздушная оборона. Он также анонсировал, что о последствиях на земле сообщат оперативные службы.

После взрывов в селе Дубовое обнаружили неизвестные обломки.

Напомним, еще с лета в Белгороде и области постоянно происходит какой-то "хлопок" и другие проблемы. Так, во время обстрела Харьковщины 31 октября несколько российских ракет приземлились в Белгороде.

А 6 ноября на местной нефтебазе вспыхнул пожар.

Вскоре в селе Козинка загорелись цистерны с дизельным горючим, на месте поднимался густой столб черного дыма.

Российская пропаганда начала распространять слухи о якобы наступлении ВСУ на Белгород или Брянск. Эту ложь опроверг военный эксперт Олег Жданов.

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