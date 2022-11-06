В Белгороде снова "хлопок" – горит нефтебаза (видео)

В Белгороде произошел пожар на нефтебазе.

В воскресенье, 6 ноября, в российском Белгороде произошла очередная чрезвычайная ситуация – на местной нефтебазе возник пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

На публикуемых в сети видео видно черные клубы дыма, которые поднимаются над территорией нефтебазы.

Что именно стало причиной возгорания – пока не сообщается.

"Хлопок" в Белгороде

За последние месяцы в российском городе Белгород очень часто начали происходить чрезвычайные ситуации, в частности, – пожары на нефтебазах и электрических подстанциях.

Так, 19 октября в городе произошел пожар на электрической подстанции, поэтому часть населенного пункта осталась без света.

21 октября в Шебекино произошел "хлопок", после которого половина города осталась без света. Местные сообщали о "прилетах" рядом с нефтебазой.

ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "хлопку" на территории РФ, в частности, в Белгородской области.

Недавно в Белгородской области установили противотанковые сооружения. Они должны остановить украинские танки в случае наступления.

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