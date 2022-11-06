У Бєлгороді знову "бавовна" – палає нафтобаза (відео)

У Бєлгороді сталася пожежа на нафтобазі.

У неділю, 6 листопада, у російському Бєлгороді сталася чергова надзвичайна ситуація – на місцевій нафтобазі виникла пожежа.

Про це повідомляють Telegram-канали.

На відео, які публікують у мережі, видно чорні клуби диму, які здіймаються над територією нафтобази.

Що саме стало причиною загоряння – наразі не повідомляється.

"Бавовна" у Бєлгороді

За останні місяці у російському місті Бєлгород дуже часто почали ставатися надзвичайні ситуації, зкорема, – пожежі на нафтобазах та електричних підстанціях.

Так, 19 жовтня у місті сталася пожежа на електричній підстанції, тож частина населеного пункуту залишилася без світла.

21 жовтня у Шебекіно сталася "бавовна", після якої половина міста залишилася без світла. Місцеві повідомляли про "прильоти" поряд із нафтобазою.

ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ, зокрема у Бєлгородській області.

Нещодавно у Бєлгородській області встановили протитанкові споруди. Вони нібито мають зупинити українські танки у разі наступу.

Читайте також: