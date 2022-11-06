У Бєлгороді знову "бавовна" – палає нафтобаза (відео)

У Бєлгороді сталася пожежа на нафтобазі.
У неділю, 6 листопада, у російському Бєлгороді сталася чергова надзвичайна ситуація – на місцевій нафтобазі виникла пожежа.
Про це повідомляють Telegram-канали.
На відео, які публікують у мережі, видно чорні клуби диму, які здіймаються над територією нафтобази.
Що саме стало причиною загоряння – наразі не повідомляється.
"Бавовна" у Бєлгороді
За останні місяці у російському місті Бєлгород дуже часто почали ставатися надзвичайні ситуації, зкорема, – пожежі на нафтобазах та електричних підстанціях.
Так, 19 жовтня у місті сталася пожежа на електричній підстанції, тож частина населеного пункуту залишилася без світла.
21 жовтня у Шебекіно сталася "бавовна", після якої половина міста залишилася без світла. Місцеві повідомляли про "прильоти" поряд із нафтобазою.
ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ, зокрема у Бєлгородській області.
Нещодавно у Бєлгородській області встановили протитанкові споруди. Вони нібито мають зупинити українські танки у разі наступу.
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