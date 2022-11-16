У Бєлгородській області пролунали вибухи (відео)

У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи 16 листопада, після яких влада заявила про роботу ППО.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

У Шебекінському міському окрузі після гучних вибухів почав здійматися дим. А в самому Бєлгороді подекуди зникло світло.

За даними губернатора В'ячеслава Гладкова, в Бєлгороді та районі працювала протиповітряна оборона. Він також анонсував, що про наслідки на змелі повідомляють оперативні служби.

Після вибухів у селі Дубове знайшли невідомі уламки.

Нагадаємо, ще від літа в Бєлгороді та області постійно відбувається якась "бавовна" та інші негаразди. Так, під час обстрілу Харківщини 31 жовтня кілька російських ракет приземлилися в Бєлгороді.

А 6 листопада на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа.

Згодом у селі Козинка загорілися цистерни з дизельним пальним, на місці здіймався густий стовп чорного диму.

Російська пропаганда почала поширювати чутки про нібито наступ ЗСУ на Бєлгород чи Брянськ. Цю брехню спростував військовий експерт Олег Жданов.

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