У Бєлгородській області РФ - "бавовна": чорні клуби диму підіймаються у небо

У понеділок, 14 листопада, у селі Козинка Бєлгородської області РФ спалахнула пожежа - горіли цистерни з дизельним пальним. На місці займання у небо здіймався густий чорний стовп диму.

Про це повідомляють бєлгородські пабліки, публікуючи фото з місця пожежі.

Пожежа сталася у Грайворонському міському окрузі, що розташоване на кордоні з Україною. За словами місцевих, пожежа виникла нібито через "прильот".

За традицією Росія звинуватила в обстрілі села українські сили. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село потрапило начебто "під удар ЗСУ". Потерпілих внаслідок інциденту немає.

"Внаслідок влучення снаряда на території фермерського господарства відбувається горіння ємності з дизельним паливом. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби та пожежні розрахунки", - написав він у телеграм-каналі.

Росія атакує Харків із Бєлгорода

Російські війська від початку повномасштабної війни проти України регулярно обстрілюють Харків ракетами та артилерією. Зазвичай, РФ обстрілює місто, запускаючи із Бєлгорода модифіковані ракети до С-300. Зокрема, в обласному центрі у ніч проти 13 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Під атаку потрапив один із промислових підприємств в Індустріальному районі міста, повідомили у міськраді.

Із приємного, частина російських ракет, випущених із Бєлгорола, часто розривається та падає на території Росії. Так, увечері, 31 жовтня, Росія знову ракетами обстрілювали Харківщину. Проте кілька ракет недолетіли до місця призначення і впали у Бєлгороді.

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