Верещук розповіла, куди евакуюють людей зі звільнених територій Херсонщини

Людей, які захочуть виїхати зі звільнених населених пунктів Херсонської області, можуть евакуювати на захід України, або до інших міст, за бажанням.

Про це розповіла віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише Укрінформ.

За її словами, на даний час розробляють напрямки евакуації на Миколаїв та Кривий Ріг, будуть формувати евакуаційні автобуси, які довозитимуть до великих міст, а далі люди їхатимуть на захід України чи куди побажають.

"Територіальні громади, місцеві органи влади, а також волонтерські спільноти складатимуть списки (охочих евакуюватися – ред.), ОВА формуватиме колони, тобто все має бути під супроводом. Звичайно, це все буде за кошти держави, в тому числі військових адміністрацій", - сказала Верещук.

Верещук також зазначила, що евакуація з Херсонщини не буде масовою, але потрібна, тому що дуже важко буде пережити зиму через знищену енергетичну інфраструктуру.

"Ми не встигнемо відновити живлення настільки, щоб обігріти оселі з дітьми, хворими, маломобільними. Тобто це не буде масова евакуація. Але ті, хто хворіють, старші, залишились без опіки та піклування рідних, ми будемо радитись і робити все, щоб люди евакуювались, до прикладу, до Закарпатської чи Івано-Франківської областей", - додала Верещук.

Нагадаємо, мешканців звільненої Херсонщини закликають евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.

Звільнення Херсона

Херсон звільнили з під окупації росіян 11 листопада.

У понеділок, 14 листопада президент України Володимир Зеленський приїхав до деокупованого Херсона.

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