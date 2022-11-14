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Зеленський приїхав до звільненого Херсона (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
9031
Час на прочитання
1 хв
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Зеленський приїхав до звільненого Херсона (відео)

Фото: Володимир Зеленський

Зеленський відвідав деокупований Херсон.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 листопада, приїхав до звільненого від російських окупантів Херсона.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав він українським військовим на головній площі міста. 

Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

© Українська правда
Фото: Українська правда
© Українська правда
Фото: Українська правда

Нагадаємо, у п`ятницю, 11 листопада, Збройні сили України зайшли до Херсона, який понад вісім місяців перебував у російській окупації. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно заявили, що місто повертається під контроль України. У Херсоні вже з'явився мобільний зв'язок, тривають стабілізаційні заходи та роботи з розмінування. 

Зеленський за 13 листопада: відновлення на звільненій Херсонщині, запеклі бої на Донбасі, саміт G20

Зеленський за 13 листопада: відновлення на звільненій Херсонщині, запеклі бої на Донбасі, саміт G20

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Дата публікації
Перегляди
9031
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