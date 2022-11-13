У Херсонській області на російські міні підірвались два автомобілі: серед постраждалих 11-річна дитина

У селі Новорайськ Херсонської області у неділю, 13 листопада, на російській міні підірвався автомобіль, у якому їхала родина.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Відомо, що в автомобілі їхала родина із чотирьох членів. Вони підірвались на російській міні. Серед постраждалих є 11-річна дитина.

"Російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок, невтомно просимо бути обережними і утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами", - написав Тимошенко.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомляв, що на Херсонщині на ворожій міні підірвався також автомобіль "Укрзалізниці". На щастя, усі залишились живими.

Підриви на російських мінах

Російські терористи замінували територію України своїми мінами та розтяжками. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ситуація на Херсонщині небезпечна через міни. Так, під час розмінування загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав містян не збиратися у людних місцях через велику кількість ворожих мін, які окупанти залишили після себе.

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