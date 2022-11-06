В Одесі пролунав вибух: в ОК "Південь" розповіли, що сталось

В Одесі у неділю, 6 листопада, пролунав вибух. Виявилось, що це Сили оборони знищили якірну міну, яку викинуло на один із пляжів Одеси.

Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".

"Внаслідок штормової погоди до одного з пляжів Одеси винесло якірну міну. Силами оборони був здійснений контрольований підрив у прибережних водах, загрозу ліквідовано. Нагадуємо, що мінна небезпека є одним із ризиків, на який ви наражаєте себе, нехтуючи обмеженнями воєнного стану щодо відвідування прибережної зони. Радіус уламкового ураження такого снаряда може сягати 100 м. Здетонувати міна може мимоволі у безпосередній близькості до урізу води", - повідомили в ОК "Південь".

Мінна небезпека в Україні

Російські окупанти після себе залишають мінні поля та розтяжки, на яких часто підриваються українців. Так, 1 листопада, у Херсонській області на мінах підірвалися двоє цивільних людей. Їх госпіталізували.

Наприкінці жовтня у Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. Внаслідок інциденту один із рятувальників загинув, ще п’ятеро — поранені.

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