В Одессе раздался взрыв: в ОК "Юг" рассказали, что произошло

В Одессе в воскресенье, 6 ноября, раздался взрыв. Оказалось, что Силы обороны уничтожили якорную мину, которую выбросило на один из пляжей Одессы.

Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".

"В результате штормовой погоды на один из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был совершен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована.Напоминаем, что минная опасность является одним из рисков, которым вы подвергаете себя, пренебрегая ограничениями военного положения посещения прибрежной зоны. Радиус обломочного поражения такого снаряда может достигать 100 м. Сдетонировать мина может непроизвольно в непосредственной близости от уреза воды", — сообщили в ОК "Юг".

Минная опасность в Украине

Российские оккупанты после себя оставляют минные поля и растяжки, на которых часто подрываются украинцы. Так, 1 ноября, в Херсонской области на минах взорвались два гражданских человека. Их госпитализировали.

В конце октября в Харьковской области на мини взорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. В результате инцидента один из спасателей погиб, еще пятеро — ранены.

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