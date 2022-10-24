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Пропагандиста РФ ранили возле оккупированного Донецка – росСМИ

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Пропагандиста РФ ранили возле оккупированного Донецка – росСМИ

Фото: скриншот с видео

Пегов имеет открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.

В воскресенье, 23 октября, вблизи оккупированного Донецка ранили пропагандиста РФ Семена Пегова.

Об этом пишут росСМИ.

По информации российских телеграмм-каналов, Пегова госпитализировали с ранением в ногу. У пропагандиста открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.

© t.me/wargozno
Фото: t.me/wargozno

Вероятно, Пегов взорвался на мини "Лепесток", которые разбрасывают сами же оккупанты для террора местного населения.

Семен Пегов – известный российский пропагандист, называющий себя "военным корреспондентом" и снимающий постановочные сюжеты. Так, в мае Пегов опубликовал в Сети фрагмент видео, однако забыл вырезать начало "репортажа" о якобы уничтожении украинского беспилотника. И именно этот отрывок доказывает, что съемка исключительно постановочная.

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Дата публикации
Просмотры
211
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