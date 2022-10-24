Пропагандиста РФ ранили возле оккупированного Донецка – росСМИ

Пегов имеет открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.
В воскресенье, 23 октября, вблизи оккупированного Донецка ранили пропагандиста РФ Семена Пегова.
Об этом пишут росСМИ.
По информации российских телеграмм-каналов, Пегова госпитализировали с ранением в ногу. У пропагандиста открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.
Вероятно, Пегов взорвался на мини "Лепесток", которые разбрасывают сами же оккупанты для террора местного населения.
Семен Пегов – известный российский пропагандист, называющий себя "военным корреспондентом" и снимающий постановочные сюжеты. Так, в мае Пегов опубликовал в Сети фрагмент видео, однако забыл вырезать начало "репортажа" о якобы уничтожении украинского беспилотника. И именно этот отрывок доказывает, что съемка исключительно постановочная.
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