Пропагандиста РФ ранили возле оккупированного Донецка – росСМИ

В воскресенье, 23 октября, вблизи оккупированного Донецка ранили пропагандиста РФ Семена Пегова.

Об этом пишут росСМИ.

По информации российских телеграмм-каналов, Пегова госпитализировали с ранением в ногу. У пропагандиста открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.

Фото: t.me/wargozno

Вероятно, Пегов взорвался на мини "Лепесток", которые разбрасывают сами же оккупанты для террора местного населения.

Семен Пегов – известный российский пропагандист, называющий себя "военным корреспондентом" и снимающий постановочные сюжеты. Так, в мае Пегов опубликовал в Сети фрагмент видео, однако забыл вырезать начало "репортажа" о якобы уничтожении украинского беспилотника. И именно этот отрывок доказывает, что съемка исключительно постановочная.

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