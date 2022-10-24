Пропагандиста РФ поранили біля окупованого Донецька – росЗМІ

В неділю, 23 жовтня, поблизу окупованого Донецька поранили пропагандиста РФ Семена Пегова.

Про це пишуть росЗМІ.

За інформацією російських Телеграм-каналів, Пегова госпіталізували з пораненням в ногу. Пропагандист має відкритий перелом двох пальців правої ноги і рвані рани підошовної частини стопи.

Фото: t.me/wargozno

Ймовірно, Пегов підірвався на міні "Пелюстка", які розкидають самі ж окупанти для терору місцевого населення.

Семен Пегов - відомий російський пропагандист, який називає себе "військовим кореспондентом" і знімає постановочні сюжети. Так, у травні Пегов опублікував у Мережі фрагмент відео, проте забув вирізати початок "репортажу" про нібито знищення українського безпілотника. І саме цей уривок доводить, що знімання винятково постановкове.

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