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У Донецьку на протипіхотній міні підірвалась російська пропагандистка

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У Донецьку на протипіхотній міні підірвалась російська пропагандистка

У тимчасово окупованому Донецьку одна з кремлівських пропагандисток підірвалася на міні.

Російська пропагандистка підірвалася на протипіхотній фугасній міні "Пелюсток" у Кіровському районі Донецька.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За попередньою інформацією, інцидент стався у  Кіровському районі Донецька. Дівчині було 25 років. Зазначалося, що загибла була нібито репортеркою RT, однак пізніше в телекомпанії цю інформацію спростували.

"Ряд ЗМІ поширили інформацію, що загибла на Донбасі волонтер і журналіст Земфіра Сулейманова була співробітником RT. Це не так: дівчина ніколи не працювала на нашому телеканалі. Ми висловлюємо співчуття родичам та близьким загиблої", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі RT.

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