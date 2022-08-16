У Донецьку на протипіхотній міні підірвалась російська пропагандистка

У тимчасово окупованому Донецьку одна з кремлівських пропагандисток підірвалася на міні.
Російська пропагандистка підірвалася на протипіхотній фугасній міні "Пелюсток" у Кіровському районі Донецька.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
За попередньою інформацією, інцидент стався у Кіровському районі Донецька. Дівчині було 25 років. Зазначалося, що загибла була нібито репортеркою RT, однак пізніше в телекомпанії цю інформацію спростували.
"Ряд ЗМІ поширили інформацію, що загибла на Донбасі волонтер і журналіст Земфіра Сулейманова була співробітником RT. Це не так: дівчина ніколи не працювала на нашому телеканалі. Ми висловлюємо співчуття родичам та близьким загиблої", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі RT.
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