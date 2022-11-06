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Синоптик рассказал о "страшном потеплении" в Украине: может ли исчезнуть зима

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Синоптик рассказал о "страшном потеплении" в Украине: может ли исчезнуть зима

Фото: pixabay.com

Снега и мороза зимой может быть меньше.

Температура воздуха в Украине в течение января и февраля с 80-х годов выросла на 2-2,5 градуса. И эта тенденция идет к росту.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды в интервью 24 каналу, это ужасное потепление.

При этом говорить о прекращении потепления и начале каких-либо других процессов или стабилизации пока невозможно, отметил он.

Кульбида подчеркнул, что, несмотря на рост температуры, зима в Украине исчезнуть навсегда не может. Однако по сравнению с другими годами снега и мороза будет меньше.

Он добавил, что наибольшее изменение климата в Украине ощутили жители северных и западных областей. На востоке страны изменений почти не ощутили.

Напомним, по словам синоптиков, в ближайшие два месяца украинцев ждут морозы до -20 градусов и много снега. Прогнозируется, что морозы ударят сразу в начале зимы.

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