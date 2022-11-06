Украина получила 500 электрогенераторов от стран ЕС

Чтобы поддержать доступ Украины к электроэнергии и отоплению страны Европейского Союза направили 500 генераторов через механизм гражданской защиты.

Об этом 6 ноября сообщили в Управлении ЕС по гражданской защите и гуманитарной помощи.

Преодолеть последствия российских ракетных атак помогли всего 17 стран: Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

Напомним, в Офисе Президента Украины сообщили о тяжелой ситуации с обеспечением электроэнергией потребителей Киева. В столице по состоянию на вечер воскресенья, 6 ноября, продолжаются контролируемые стабилизационные отключения света.

Выключение света – почему у соседа есть электричество, а у меня нет?

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