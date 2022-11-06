Україна отримала 500 електрогенераторів від країн ЄС

Щоб підтримати доступ України до електроенергії та опалення країни Європейського Союзу надіслали 500 генераторів через механізм цивільного захисту.

Про це 6 листопада повідомили в Управлінні ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги.

Подолати наслідки російських ракетних атак допомогли загалом 17 країн: Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща та Франція.

Нагадаємо, в Офісі Президента України повідомили про важку ситуацію із забезпеченням електроенергією споживачів Києва. У столиці станом на вечір неділі, 6 листопада, тривають контрольовані стабілізаційні відключення світла.

Вимкнення світла – чому сусід має електрику, а я ні?

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