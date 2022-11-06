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Україна отримала 500 електрогенераторів від країн ЄС

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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1078
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Україна отримала 500 електрогенераторів від країн ЄС

РФ завдала серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

Щоб підтримати доступ України до електроенергії та опалення країни Європейського Союзу надіслали 500 генераторів через механізм цивільного захисту.

Про це 6 листопада повідомили в Управлінні ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги.

Подолати наслідки російських ракетних атак допомогли загалом 17 країн:  Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща та Франція.

Нагадаємо, в Офісі Президента України повідомили про важку ситуацію із забезпеченням електроенергією споживачів Києва. У столиці станом на вечір неділі, 6 листопада, тривають контрольовані стабілізаційні відключення світла.

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Вимкнення світла – чому сусід має електрику, а я ні?

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Перегляди
1078
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