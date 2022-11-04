Жданов прокоментував ймовірність окупації Дніпра

За словами експерта, Путін не знімав з повістки план повної політичної окупації України.

Військовий експерт Олег Жданов проаналізував, чи можуть російські окупанти дійти до Дніпра і захопити це місто.

"Це плани (щодо захоплення Дніпра. – Ред.). Існує такий вираз – "наполеонівські плани". Це ті плани, які ніколи не можуть бути реалізовані. Недавно ми озвучували плани РФ зібрати угрупування військ і дійти до Молдови, захопивши при цьому Миколаїв та Одесу. Так, Росія повернулася до стратегічних планів. Путін планує зібрати 1,2 млн мобілізованих", – зазначив він

Жданов нагадав, що навіть ту кількість російських мобілізованих, які військкомати "впіймали", командування не має чим годувати і у що нормальне одягнути.

"Путін не знімав з повістки план повної політичної окупації України. І він досі навіть переговорний процес хоче організувати в контексті упокорення України", – каже експерт.

Військовий експерт певен, станом на сьогодні нема загрози якогось більш-менш великого районного центру.

"Можливо, якісь невеликі населені пункти вони і зможуть захопити, але це буде тимчасово, або і взагалі не вийде", – підсумував Жданов.