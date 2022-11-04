Жданов прокомментировал вероятность оккупации Днепра

По словам эксперта, Путин не снимал с повестки план полной политической оккупации Украины.

Военный эксперт Олег Жданов проанализировал, могут ли российские оккупанты дойти до Днепра и захватить этот город.

"Это планы (по захвату Днепра. – Ред.). Существует такое выражение – "наполеоновские планы". Это те планы, которые никогда не могут быть реализованы. Недавно мы озвучивали планы РФ собрать группировку войск и дойти до Молдовы, захватив при этом Николаев и Одессу. Да, Россия вернулась к стратегическим планам. Путин планирует собрать 1,2 млн мобилизованных", — отметил он

Жданов напомнил, что даже то количество российских мобилизованных, которые военкоматы "поймали", командованию нечем кормить и во что нормальное одеть.

"Путин не снимал с повестки план полной политической оккупации Украины. И он до сих пор даже переговорный процесс хочет организовать в контексте покорения Украины", – говорит эксперт.

Военный эксперт уверен, по состоянию на сегодняшний день нет угрозы какого-либо более-менее крупного районного центра.

"Возможно, какие-то небольшие населенные пункты они и смогут захватить, но это будет временно, или вообще не получится", — подытожил Жданов.