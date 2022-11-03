Глава Пентагона убежден, что ВСУ освободят Херсон и область

Он сказал, что украинские войска способны освободить правобережье Херсонщины.

Министр обороны США Ллойд Остин убежден, что ВСУ могут отвоевать у оккупантов правобережье Херсонщины вместе с облцентром.

Об этом глава Пентагона сказал на пресс-конференции 3 ноября.

"Могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. И самое главное – что украинцы верят в то, что они способны это сделать", – заявил Остин.

"Мы знаем, что они (ВСУ – ред.) прибегали к методическим и крайне эффективным усилиям по отвоеванию их суверенной территории. Думаю, они в дальнейшем продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу реки (Днепр – ред.)", – добавил американский министр.

Заметим, что до этого момента высокопоставленные чиновники из США избегали таких оптимистических оценок контрнаступления ВСУ на юге.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты не покидают правый берег Херсона, хотя пытались создать видимость противоположного, сообщил член комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Захватчики готовят Херсон к уличным боям и ради этого принудительно вывозят из города гражданских, зачищают территорию, чтобы потом спокойно вести боевые действия. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Военный эксперт Виктор Ягун тоже заявил, что российская армия не планирует покидать Херсон. Оккупанты пытались сделать "ловушку" для ВСУ: отвлечь их городскими боями и вторгнуться в тыл, однако украинская сторона разоблачила эти планы.

В то же время из здания Херсонской ОГА внезапно исчез российский флаг. Комментируя этот факт, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: "Это говорит о том, что скоро там что-то должно происходить".

Заметим, по оценкам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Взрывы на стадионе и запугивание местных: текущая ситуация в оккупированном Херсоне

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