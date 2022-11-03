Почему в Херсоне исчезают триколоры — Данилов

Так же происходило в Изюме, других городах.

Во временно захваченном Херсоне начали исчезать русские триколоры. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал. с чем это связано.

Об этом шла речь во время разговора в прямом эфире всеукраинского телемарафона.

"Почему только в Херсоне?.. Только приближаются наши силы, исчезают коллаборанты со своими триколорами. Так же происходило в Изюме, в других городах, к которым подходили наши вооруженные силы. Это говорит о том, что скоро там что-то должно происходить", — ответил Данилов на вопросы журналиста.

Он добавил, что в Херсоне не только исчезли триколоры, но и памятники (русским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову – ред.).

Напомним, Данилов заявил, что Кремль находится в стадии потери контроля.

По его словам, власти в России переходят в руки уголовно-террористической группировки, и сама РФ превратилась в "failed state".

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