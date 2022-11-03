Чому в Херсон зникають триколори - Данілов

Так само відбувалося в Ізюмі, в інших містах.
В тимчасово захопленому Херсоні почали зникати російські триколори. Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів. із чим це пов'язано.
Про це йшлося під час розмови у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Чому тільки в Херсоні?.. Щойно наближаються наші сили, зникають колаборанти зі своїми триколорами. Так само відбувалося в Ізюмі, в інших містах, до яких підходили наші збройні сили. Це каже про те, що скоро там щось має відбуватися", - відповів Данілов на запитання журналіста.
Він додав, що у Херсоні не лише зникли триколори, а й пам'ятники (російським полководцям Олександру Суворову та Федору Ушакову - ред.).
Нагадаємо, Данілов заявив, що Кремль перебуває у стадії втрати контролю.
За його словами, влада в Росії переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, і сама РФ перетворилася на "failed state".
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