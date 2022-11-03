С Бесединым и Ванатом: "Динамо" объявило стартовый состав на заключительный матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы между киевским "Динамо" и турецким "Фенербахче".

В четверг, 3 ноября, киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Фенербахче" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

Команды определились со стартовыми составами на матч.

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Забарный, Тимчик, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Цыганков, Буяльский, Беседин;

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Сирота, Кендзера, Кравченко, Караваев, Андриевский, Кабаев, Перрис, Гармаш, Диалло;

"Фенербахче": Байиндир, Осайи-Самюэл, Салай, Азиз, Кадиоглу, Гюллер, Арао, Крэшпу, Линкольн, Валенсия, Батшуаи;

Запасные: Четин, Акьюз, Алиоски, Педро, Кахведжи, Зайц, Коджатюрк, Юксек, Демир, Мор, Кинг.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

"Динамо" и "Фенербахче" встретятся уже в четвертый раз в этом сезоне. Именно киевляне выбили стамбульский клуб по квалификации Лиги чемпионов. А вот поединок первого тура Лиги Европы завершился в пользу "желтых канареек".

Перед заключительным туром "Динамо" с одним набранным баллом замыкает группу B. "Фенербахче" и французский "Ренн" лидируют по 11 очков. Кипрский АЭК Ларнака с 4 пунктами забронировал третью позицию.

В параллельном матче "Ренн" будет принимать АЭК. Эта игра также начнется 3 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах ЛЕ (1/16 финала) сыграют с клубами, которые станут третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, в стыковых матчах Лиги конференций сразятся за путевки в 1/8 финала с клубами, которые финишируют вторыми в квартетах ЛК.

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