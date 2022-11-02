В ОК "Юг" намекнули на успехи ВСУ и сообщили, что делают оккупанты

Российские силы пытаются создать впечатление, что очень мощное укрепление происходит по всему направлению линии фронта.

ВСУ продолжают военную операцию на юге Украины и позже об этом появится информация, которая будет достойна ожидания ее.

Об этом руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире "24 канала".

"Мы продолжаем военную операцию (на юге – ред.), которая требует информационной тишины. Насколько это вообще возможно в условиях проведения таких активных боевых действий. Тех, кто очень-очень ждет мощных и хороших от нас новостей, просим иметь немного терпения. Но мы готовим информацию, которая будет того достойна", – заинтриговала Гуменюк.

По ее словам, российские войска на юге продолжают оборонную операцию.

"Они продолжают держать рубежи вокруг областного центра, продолжают такие маневры подразделениями, которые создают определенное впечатление и пытаются навязать это впечатление нам. В частности, это перемещение и таких фортификационных сооружений, очень больших таких дотов железобетонных. Они перемещаются по разным территориям самой оккупированной Херсонщины. И пытаются создать впечатление, что очень мощное укрепление происходит по всему направлению линии фронта", – проинформировала пресс-секретарь Сил обороны юга.

"Но мы наблюдаем и видим конкретику. Знаем, где оно расположено и для чего, и используем это в своей работе", – подчеркнула она.

Гуменюк также рассказала, что ВСУ продолжают контрбатарейное противостояние и артиллерийский огневой контроль, достаточно результативный.

Напомним, украинские военные 2 ноября нанесли точный удар по российским захватчикам в Херсоне, попав во вражеские системы ПВО, атаковавшие Николаев. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

В этот же день произошел "хлопок" на переправе российских войск в районе Антоновского моста.

В то же время оккупанты продолжают "эвакуацию" из Херсона и вывозят гражданских, коллаборантов с семьями, медиков. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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