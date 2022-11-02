Оккупанты вывозят гражданских из Херсона, чтобы перекинуть на левый берег артиллерию для атак ВСУ – аналитик CIT

В то же время украинские войска говорят, что готовы освобождать Херсон и для этого есть все необходимое.

Российские войска планируют перебросить свою артиллерию на левый берег Днепра на Херсонщине, поэтому оккупанты устроили принудительную "эвакуацию" гражданских — чтобы они не передавали информацию ВСУ.

Об этом аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал в интервью "Радио НВ".

По его словам, российские захватчики не выводят свою технику из Херсона, вместо этого "происходит мародерство гражданской техники, которое называют "эвакуацией".

"Но то, что сейчас оккупационные власти уже заявили об отселении с территорий на левом берегу Днепра, по моему мнению, значит, что именно туда будут перекидывать прежде всего артиллерию и, вероятно, хотят, чтобы им не мешали местные, которые, конечно, будут передавать информацию о позиции этой артиллерии Вооруженным силам Украины", – считает эксперт.

Он отметил, что эта артиллерия, скорее всего, будет применяться для ударов по украинским войскам, когда те приблизятся к Днепру. По оценкам Михайлова, это возможно, хотя оккупанты пытаются удерживать Херсон. Для этого россияне даже перекидывают туда мобилизованных, несмотря на их недостаточную подготовку.

"К нам уже поступает много информации о том, что мобилизованные несут потери не только в районе Сватового, но и на Херсонщине также. Вероятно, российские силы будут держать там оборону, хотя, например, The New York Times утверждает, что Украина имеет там преимущество в артиллерии", – отметил аналитик CIT.

Он также поделился информацией из статьи журналиста Нила Хауэра, который ездил в Херсонскую область. Так, украинские защитники тоже рассказывают, что имеют преимущество и готовы освобождать Херсон, для этого есть все необходимое.

"Надеюсь, что прогнозы Буданова и западных разведок реализуются, и в ноябре или до конца года Херсон будет освобожден", — резюмировал Михайлов.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что российские войска готовятся перебросить артиллерийские части и вооружение на левый берег Днепра для возможной передислокации по другим направлениям.

По оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российское командование уже смирилось с тем, что они потеряют правобережную часть Херсона, а бои будут имитировать. Для этого захватчики отправят наименее ценный ресурс, на самый ценный – эвакуируют.

Заметим, ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

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