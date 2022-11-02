Окупанти вивозять цивільних з Херсона, щоб перекинути на лівий берег артилерію для атак ЗСУ – аналітик CIT

Водночас українські війська кажуть, що готові звільняти Херсон і для цього є все необхідне.

Російські війська планують перекинути свою артилерію на лівий берег Дніпра на Херсонщині, тому окупанти влаштували примусову "евакуацію" цивільних – аби вони не передавали інформацію ЗСУ.

Про це аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів у інтерв’ю "Радіо НВ".

За його словами, російські загарбники не виводять свою техніку з Херсонщини, натомість "відбувається мародерство цивільної техніки, яке називають "евакуацією".

"Але те, що зараз окупаційна влада вже заявила про відселення з територій на лівому березі Дніпра, на мою думку, означає, що саме туди перекидатимуть насамперед артилерію і, ймовірно, хочуть, аби їм не заважали місцеві, які, звісно, передаватимуть інформацію про позиції цієї артилерії Збройним силам України", – вважає експерт.

Він зазначив, що ця артилерія, найімовірніше, буде застосовуватися для ударів по українських військах, коли ті наблизяться до Дніпра. За оцінками Михайлова, це можливо, хоча окупанти намагаються утримувати Херсон. Для цього росіяни навіть перекидають туди мобілізованих, попри їхню недостатню підготовку.

"До нас уже надходить багато інформації про те, що мобілізовані зазнають втрат не лише в районі Сватового, а й на Херсонщині також. Імовірно, російські сили триматимуть там оборону, хоча, наприклад, The New York Times стверджує, що Україна має там перевагу в артилерії", – зауважив аналітик CIT.

Він також поділився інформацією зі статті журналіста Ніла Хауера, який їздив на Херсонщину. Так, українські захисники теж розповідають, що мають перевагу і готові звільняти Херсон, для цього є все необхідне.

"Сподіваюся, що прогнози Буданова та західних розвідок реалізуються, і чи в листопаді, чи до кінця року Херсон буде звільнено", – резюмував Михайлов.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що російські війська готуються перекинути артилерійські частини та озброєння на лівий берег Дніпра для можливої ​​передислокації на інших напрямках.

За оцінками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російське командування вже змирилося з тим, що вони втратять правобережну частину Херсонщини, а бої імітуватимуть. Задля цього загарбники відправлять найменш цінний ресурс, а найцінніший – евакуюють.

Зауважимо, раніше очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

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