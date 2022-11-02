У Сербії збили невідомий безпілотник поблизу військового об'єкта

У середу, 2 листопада, у другій половині дня Сили армії Сербії збили невідомий безпілотник, який рухався зі сторони Копаоніка до селища Рашка.

Про це повідомляє сербське видання РТС.

Безпілотник був збитий із застосуванням засобів радіоелектронного подавлення у безпосередній близькості від військових об'єктів у гарнізоні селища Рашка.

"Відповідно до наказу Президента Республіки та головнокомандувача Збройних сил Сербії Александра Вучича, Збройні сили Сербії вживають посилених заходів щодо виявлення, відстеження та знешкодження безпілотних літальних апаратів поряд із військовими об'єктами", – повідомляє видання з посиланням на Міноборони країни.

Також повідомляється, що у вівторок, 1 листопада, безпілотники були помічені в районі Мердара та в околицях селища Рашка, які могда вести спостереження и за казармами та позиціями збройних сил Сербії.

Нагадаємо, Сербія продовжує політику зближення з Росією, попри свій статус кандидата у члени Європейського союзу. Керівництво Німеччини вимагає від президента Сербії Олександра Вучича визначитись, куди країна буде рухатись у геополітичному плані.

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