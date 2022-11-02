Окупаційна "влада" Херсонщини заборонила продавати російським військовим алкоголь

Подібну заборону раніше було введено в захопленій частині Запорізької області.

Російсько-окупаційна "влада" Херсонщини почала боротися із алкоголізмом загарбників. Так звана "адміністрація" Нової Каховки ухвалила рішення обмежити продаж алкоголю російським військовим.

Відповідний фейковий "указ" опублікувало російське пропагандистське видання РБК.

Згідно з документом, від 2 листопада "забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям на території Новокаховського міського округу Херсонської області".

Крім того, у місті заборонили кафе, барам, магазинам та кіоскам працювати після 19:00. Подібну заборону раніше було введено в захопленій частині Запорізької області.

Проблема алкоголізму у російській армії

Російський президент Володимир Путін 21 вересня оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. РФ планувала призвати до окупаційної армії від 300 тисяч до одного мільйона осіб. У Мережі почали з'являтися відео із п'яними "мобіками", які влаштовували бійки між собою.

Депутат Держдуми РФ від Забайкалля Андрій Гурульов поінформував, що мобілізовані чоловіки не доїжджають до фронту. Їх вертають додому через проблеми з алкоголем. Посадовець наголосив, мобілізованих, які мають проблему з алкоголем, примусово лікувати не будуть.

На Донеччину прибули 500 мобілізованих російських зеків

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.