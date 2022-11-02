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Митрополит Епіфаній вручив мандати військовим капеланам

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Митрополит Епіфаній вручив мандати військовим капеланам

Фото: УНІАН

Разом з документами усі капелани отримали від Митрополита Епіфанія нові підрясники.

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив духовенству Православної Церкви України першу частину мандатів на право здійснення військової капеланської діяльності.    

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Разом з документом, який офіційно надає право здійснювати служіння у підрозділах Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань усі капелани отримали від Блаженнішого владики нові підрясники.

"Зараз ми чуємо про успіхи нашого війська на полі бою, однак ворог підступний та жорстокий і непроста й кривава боротьба триває. Тож ми маємо посилити наші зусилля, надихати наших славних захисників для звільнення Батьківщини від окупантів та постійно використовувати нашу найпершу духовну зброю – молитву до Всемилостивого Господа. Рухаймося і надалі шляхом правди, бо саме цей шлях угодний Богові й неодмінно веде до перемоги", – зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, у лікарнях України відтепер офіційно працюватимуть військові священнослужителі – капелани. Перших капеланів офіційно прийняли на роботу до медзакладів Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини.

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