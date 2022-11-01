Шахтар – РБ Лейпциг: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

"Гірники" позмагаються з "биками" за вихід до плейоф найпрестижнішого єврокубку.

У середу, 2 листопада , донецький "Шахтар" зіграє проти німецького "РБ Лейпцига" в рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Через повномасштабне вторгнення Росії на українські території номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на стадіоні польської "Легії" у Варшаві. Початок матчу - о 19:45 за київським часом.

Ця дуель стане вирішальною для донеччан в контексті боротьбі за вихід до плейоф Ліги чемпіонів. Тільки перемога принесе "гірникам" путівку до 1/8 фіналу ЛЧ. Нічия або поразка "помаранево-чорних" означатиме, що навесні "Шахтар" гратиме в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Де дивитися матч Шахтар – РБ Лейпциг

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар – РБ Лейпциг

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу представнику Бундесліги. На перемогу "биків" можна поставити з коефіцієнтом 1,69. Нічия – 4,40. Тріумф "гірників" оцінюється в 5,40.

Перед заключним туром "Шахтар" з 6 очками перебуває на третьому місці в групі F. Лідирує мадридський "Реал" (10), який вже забезпечив собів участь у плейоф ЛЧ . "РБ Лейпциг" (9) йде на другій позиції. Шотландський "Селтік" (2) замикає квартет і вже втратив шанси на продовження боротьби в єврокубках.

. "РБ Лейпциг" (9) йде на другій позиції. Шотландський "Селтік" (2) замикає квартет і вже втратив шанси на продовження боротьби в єврокубках. У паралельному матчі "Реал" прийматиме "Селтік". Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" також розпочнеться 2 листопада, о 19:45 за київським часом.

По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи

Нагадаємо, в 5-му турі ЛЧ "Шахтар" зіграв унічию з "Селтіком" (1:1), гарантувавши собі третє місце в групі та єврокубкову весну. Своєю чергою, "РБ Лейпциг" несподівано переміг "Реал" (3:2).

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