Нова “держава” на заході Європи: Лістенбург став феноменом соціальних мереж

Жартівник у соцмережі на карті Європи намалював країну поруч із Португалією і назвав її Лістенбург, спричинивши ланцюгову реакцію мемів.

Жарт користувача Twitter, який висміював погані географічні знання американців, викликав “створення” нової європейської держави з багатою історією, цікавим сьогоденням і навіть перспективою вступу до ЄС.

Допис французького користувача @gaspardooo з’явився в неділю, 30 жовтня.

Жартівник опублікував оброблену в фотошопі карту, на якій зображено нову країну, додану до кордонів Іспанії та Португалії. У твіті користувач написав: “Я впевнений, що американці навіть не знають назви цієї країни”.

Je suis sûr que les américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ptdrrr pic.twitter.com/aecSupQdyU — Gas️ardo (@gaspardooo) October 30, 2022

Його витівка швидко поширилася, її почали розробляти інші користувачі соціальних мереж, а також веб-сайти доставки їжі, туристичні сайти, спортивні журналісти та навіть французька версія навігаційного додатку Waze.

"Лістенбург, принаймні ми знаємо, як туди потрапити", — з’явився допис у Twitter Waze France.

Le Listenbourg, nous au moins on sait comment y aller ! — Waze France (@Waze_France) October 31, 2022

"Друзі, гарна новина. Ми вже доставляємо в Лістенбург", – йдеться у дописі служби доставки продуктів харчування Deliveroo.

Багато ресторанів або мереж також оголосили про відкриття нових відділень у вигаданій країні.

До жарту приєдналися не тільки приватні компанії, але й, наприклад, офіційний акаунт організатора Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році, який запросив спортсменів з Лістенбурга взяти участь в Іграх.

Le nombre de délégations olympiques pour #Paris2024 passe de 206 à 207 avec l’arrivée du Listenbourg.

Bienvenue l’ekip ✨ — Paris 2024 (@Paris2024) October 31, 2022

Відомий французький спортивний журналіст Жюльєн Фебро оголосив, що гонки Формули-1 пройдуть на трасі в Лістенбурзі 29-31 лютого наступного року.

Протягом наступних днів французькі користувачі Twitter почали публікувати меми про Лістенбург, жартуючи, що це справжня країна. Зокрема, користувач Twitter @LeVraiOmersi ретвітнув відео, на якому хтось катається на каное, написавши: “Помилуйтеся красою Лістенбурга”.

Admirez la beauté du Listenbourg https://t.co/wkWKO0jV2p — Ömer (@LeVraiOmersi) October 31, 2022

Користувач Twitter @BasitoAro опублікував фотошоп американського консервативного політичного пропагандиста Такера Карлсона, від якого вимагають такої ж поваги до Лістенбурга, як і до інших країн Євросоюзу.

Please @FoxNews, stop your attacks on the citizens of Listenbourg.

Our country deserves the same respect as the other nations of the european union. pic.twitter.com/5zikZJ6f2h — Ben Brrd (@BenBrrd) November 1, 2022

Користувач Twitter @anecdote_rapide опублікував розгорнуту тему під назвою “Про неймовірну історію Лістенбурга”. Потік містить підроблені історичні документи та події з історії “держави”.

1 листопада на сторінці L'Europe Ensemble у Twitter було опубліковано повідомлення “Ми підтримуємо членство Лістенбурга в ЄС”, зібравши понад 9500 лайків менш ніж за день.

У середу, 2 листопада, з'явилося повідомлення про відкриття посольства Лістенбурга в Україні.

Посольство Лістенбурга в Києві вже функціонує. Тепер ми можемо забезпечити дипломатичні відносини між українським урядом і урядом Лістенбурга! pic.twitter.com/D6q5g7n0fC — Listenbourg-en-ukraine (@Listenbourg_ua) November 2, 2022

Але жарт викликав не лише позитивну реакцію. Деякі користувачі критикують французів як лицемірів, які самі теж нічого не знають про США. Також почали виникати запитання щодо того, чи буде ця нова європейська країна надавати візи мігрантам.

Нагадаємо, у Росії сатиричний пост депутата Європарламенту про референдум в Калінінграді сприйняли серйозно і назвали його “реваншистською заявою”.

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