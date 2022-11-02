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Нова “держава” на заході Європи: Лістенбург став феноменом соціальних мереж

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Нова “держава” на заході Європи: Лістенбург став феноменом соціальних мереж

фейковий скріншот з Google maps із зображенням "нової країни" / Фото: соцмережі

Жартівник у соцмережі на карті Європи намалював країну поруч із Португалією і назвав її Лістенбург, спричинивши ланцюгову реакцію мемів.

Жарт користувача Twitter, який висміював погані географічні знання американців, викликав “створення” нової європейської держави з багатою історією, цікавим сьогоденням і навіть перспективою вступу до ЄС.

Допис французького користувача @gaspardooo з’явився в неділю, 30 жовтня.

Жартівник опублікував оброблену в фотошопі карту, на якій зображено нову країну, додану до кордонів Іспанії та Португалії. У твіті користувач написав: “Я впевнений, що американці навіть не знають назви цієї країни”.

Його витівка швидко поширилася, її почали розробляти інші користувачі соціальних мереж, а також веб-сайти доставки їжі, туристичні сайти, спортивні журналісти та навіть французька версія навігаційного додатку Waze.

"Лістенбург, принаймні ми знаємо, як туди потрапити", — з’явився допис у Twitter Waze France.

"Друзі, гарна новина. Ми вже доставляємо в Лістенбург", – йдеться у дописі служби доставки продуктів харчування Deliveroo.

Багато ресторанів або мереж також оголосили про відкриття нових відділень у вигаданій країні.

До жарту приєдналися не тільки приватні компанії, але й, наприклад, офіційний акаунт організатора Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році, який запросив спортсменів з Лістенбурга взяти участь в Іграх.

Відомий французький спортивний журналіст Жюльєн Фебро оголосив, що гонки Формули-1 пройдуть на трасі в Лістенбурзі 29-31 лютого наступного року.

Протягом наступних днів французькі користувачі Twitter почали публікувати меми про Лістенбург, жартуючи, що це справжня країна. Зокрема, користувач Twitter @LeVraiOmersi ретвітнув відео, на якому хтось катається на каное, написавши: “Помилуйтеся красою Лістенбурга”. 

Користувач Twitter @BasitoAro опублікував фотошоп американського консервативного політичного пропагандиста Такера Карлсона, від якого вимагають такої ж поваги до Лістенбурга, як і до інших країн Євросоюзу.

Користувач Twitter @anecdote_rapide опублікував розгорнуту тему під назвою “Про неймовірну історію Лістенбурга”. Потік містить підроблені історичні документи та події з історії “держави”.

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1 листопада на сторінці L'Europe Ensemble у Twitter було опубліковано повідомлення “Ми підтримуємо членство Лістенбурга в ЄС”, зібравши понад 9500 лайків менш ніж за день.

У середу, 2 листопада, з'явилося повідомлення про відкриття посольства Лістенбурга в Україні.

Але жарт викликав не лише позитивну реакцію. Деякі користувачі критикують французів як лицемірів, які самі теж нічого не знають про США. Також почали виникати запитання щодо того, чи буде ця нова європейська країна надавати візи мігрантам.

Нагадаємо, у Росії сатиричний пост депутата Європарламенту про референдум в Калінінграді сприйняли серйозно і назвали його “реваншистською заявою”.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
997
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