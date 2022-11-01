Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між донецьким "Шахтарем" та "РБ Лейпцигом".

У середу, 2 листопада , донецький "Шахтар" зіграє проти німецького "РБ Лейпцига" в рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Через повномасштабне вторгнення Росії на українські території номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на стадіоні польської "Легії" у Варшаві. Початок матчу - о 19:45 за київським часом.

У разі перемоги команда Ігоря Йовічевича вийде до плейоф Ліги чемпіонів. Нічия або поразка "помаранево-чорних" означатиме, що навесні "Шахтар" гратиме в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Перед заключним туром "Шахтар" з 6 очками перебуває на третьому місці в групі F. Лідирує мадридський "Реал" (10), який вже забезпечив собів участь у плейоф ЛЧ . "РБ Лейпциг" (9) йде на другій позиції. Шотландський "Селтік" (2) замикає квартет і вже втратив шанси на продовження боротьби в єврокубках.

. "РБ Лейпциг" (9) йде на другій позиції. Шотландський "Селтік" (2) замикає квартет і вже втратив шанси на продовження боротьби в єврокубках. У паралельному матчі "Реал" прийматиме "Селтік". Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" також розпочнеться 2 листопада, о 19:45 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між "Шахтарем" і "РБ Лейпцигом".