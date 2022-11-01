Шахтер – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/23 между донецким "Шахтером" и "РБ Лейпцигом".

В среду, 2 ноября , донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "РБ Лейпцига" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории номинально домашний для "горняков" поединок состоится на стадионе польской "Легии" в Варшаве. Начало матча - в 19:45 по киевскому времени.

В случае победы команда Игоря Йовичевича выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Ничья или поражение "оранжево-черных" будет означать, что весной "Шахтер" будет играть в 1/16 финала Лиги Европы.

Перед заключительным туром "Шахтер" с 6 очками находится на третьем месте в группе F. Лидирует мадридский "Реал" (10), который уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ . "РБ Лейпциг" (9) идет на второй позиции. Шотландский "Селтик" (2) замыкает квартет и уже потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

. "РБ Лейпциг" (9) идет на второй позиции. Шотландский "Селтик" (2) замыкает квартет и уже потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках. В параллельном матче "Реал" будет принимать "Селтик". Поединок на "Сантьяго Бернабеу" также начнется 2 ноября в 19:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между "Шахтером" и "РБ Лейпцигом".