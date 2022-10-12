Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

С 6 сентября по 2 ноября продолжается групповой этап Лиги чемпионов сезона-2022/23. В основном раунде самого престижного евротурнира принимают участие 32 клуба.

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся за путевки в 1/8 финала с командами, ставшими вторыми в квартетах ЛЕ.

Вашему вниманию список команд, которые уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

КОМАНДА ГРУППА МЕСТО МАНЧЕСТЕР СИТИ Группа G 1 или 2 РЕАЛ МАДРИД Группа F 1 или 2

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 7 ноября.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 14/15 и 21/22 февраля, ответные поединки - 7/8/ и 14/15 марта.

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